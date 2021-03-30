إنقاذ حياة رضيع عانى من انسداد معوي في أبو عريش

المواطن - الرياض

نجح فريق الأطفال الجراحي بمستشفى أبو عريش العام- بتوفيق من الله- في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا عانى من “انسداد معوي حاد بطول 13 سم”، حيث أجريت له عملية ناجحة له تزامنًا مع بدء عمل جراحة الأطفال بالمستشفى.

انسداد معوي حاد:

وذكرت صحة جازان، أن الطفل حضر للمستشفى وكان يعاني من آلام شديدة في البطن، وبإجراء الفحوصات اللازمة اتضح وجود انسداد معوي، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتحضير الطفل للعملية وإجراء جراحة طارئة؛ لفك الانسداد دون الحاجة لاستئصال أي جزء من الأمعاء- بفضل الله- دون حدوث مضاعفات تذكر.

شارك الخبر







شارك الخبر