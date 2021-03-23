إيداع 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب من العام الجاري بمبلغ 8.738.137 ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.632.293 ريالًا للطلاب، و 4.105.844 ريالًا للطالبات، بعد أن تم إعدادها من قبل إدارة خدمات الطلاب.

إيداع المبالغ في الحسابات

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.

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