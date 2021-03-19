إيران تخصب اليورانيوم في منشأة لم تتعافَ بعد من انفجار سابق

المواطن- متابعة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن إيران لم تتعاف حتى الآن من تبعات الانفجار المدمر في منشأة نطنز النووية، الواقعة في مدينة نطنز بمحافظة أصفهان.

وكشفت مصادر للصحيفة الإسرائيلية أن إيران لا تزال بعيدة عن التعافي الكامل بعد انفجار 2 يوليو الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد أفادت تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفيد بأن طهران أحرزت تقدمًا في أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم.

وقبل ثمانية أشهر كان مسؤولون استخباراتيون وخبراء نوويون قد قالوا إن إيران ستحتاج من سنة إلى سنتين لاستعادة قدرات التخصيب المتطورة بالطرد المركزي.

وذكرت هذه المصادر أن المبنى الذي تعرض للانفجار هو الموقع الرئيسي لتجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طرازي IR-4 وIR-6 حاليًا.

إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم

وكانت وكالة رويترز قد كشفت عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء الماضي، يقول إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز الجديدة تحت الأرض باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-4، وهو ما يعد انتهاكًا جديدًا للاتفاق النووي.

وكان المدير العام، رافائيل غروسي، أعلن في وقت سابق أن الوكالة تعتزم إطلاق حوار مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترد فيه أنباء عن تخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن مشروع بيان عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بطهران، على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

مدينة صواريخ تحت الأرض

ويُذكر أن إيران عرضت هذا الأسبوع ما قالت إنه مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض يديرها الحرس الثوري، ما يشير إلى تحد يستفز الجهود الدولية للوصول إلى حل لملف طهران النووي والبرنامج الصاروخي الذي يهدد المنطقة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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