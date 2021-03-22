إيران هددت بشن ضربة على قاعدة عسكرية في واشنطن واستهداف عسكريين

المواطن - متابعة

قال اثنان من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية إن إيران وجهت تهديدات ضد فورت ماكنير، وهي قاعدة عسكرية في العاصمة، وضد نائب رئيس أركان الجيش.

هجمات إيرانية:

وأضافوا بحسب ما نقلت عنهم وكالة اسوشيتدبرس، وفق مصادر لها، أن الاتصالات التي اعترضتها وكالة الأمن القومي في يناير أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني ناقش تصاعد “هجمات على غرار يو إس إس كول” ضد القاعدة، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري في أكتوبر 2000 الذي توقف فيه قارب صغير إلى جانب المدمرة البحرية في اليمن، وانفجر بميناء عدن وقتل 17 بحاراً.

وكشفت المخابرات أيضًا عن تهديدات بقتل الجنرال جوزيف مارتن وخطط للتسلل ومراقبة القاعدة، وفقًا للمسؤولين، الذين لم يُسمح لهم بمناقشة قضايا الأمن القومي علنًا وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. القاعدة ، وهي واحدة من أقدم القواعد في البلاد، هي مقر إقامة مارتن الرسمي.

تهديدات:

التهديدات هي أحد الأسباب التي دفعت الجيش من أجل مزيد من الأمن حول فورت ماكنير، التي تقع بجانب منطقة الواجهة البحرية الصاخبة المطورة حديثًا في واشنطن.

ولم يرد البنتاجون ومجلس الأمن القومي ووكالة الأمن القومي أو رفض التعليق عندما اتصلت به وكالة أسوشيتد برس.

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