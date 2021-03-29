إيفر غيفن أول سفينة جانحة في العالم يتم تحريرها بدون تفريغ حمولتها

المواطن - متابعة

أعلنت هيئة قناة السويس أن السفينة العملاقة إيفر غيفن هي أول سفينة جانحة في العالم يتم تحريرها دون تفريغ حمولتها؛ وذلك بفضل التخطيط والعمل المستمر للفرق الفنية في القناة.

السفينة إيفر غيفن تعطل الملاحة 6 أيام:

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي اليوم: إن السفينة العملاقة تسببت في تعطيل الملاحة في القناة لمدة 6 أيام، مشيرًا إلى أن هذه السفينة سبق لها المرور في القناة دون التسبب في أي مشاكل.

وأشار ربيع إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان يتابع لحظة بلحظة عمليات تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن عملية التعويم تمت بسواعد مصرية.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس إلى أن التحدي الأكبر الآن هو إنهاء التكدس الحاصل في القناة بسبب تعطل الملاحة لمدة 6 أيام.

معلومات عن السفينة الجانحة:

ويذكر أن إيفر غيفن هي شاحنة عملاقة تحمل علم بنما، ويتم تشغيلها بواسطة شركة النقل البحرية التايوانية “إيفر جين”، وكانت السفينة قد انطلقت في رحلة تشمل 5 دول بدأتها من الصين، وكان من المقرر وصولها إلى ميناء روتردام الهولندي في 31 مارس الجاري.

إلا أن السفينة العملاقة علقت عبر ممر قناة السويس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وتم أخيرًا تحريرها وإعادتها إلى مسارها الطبيعي في القناة.

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