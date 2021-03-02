إيقاف 3 ضباط في الحرس الملكي تحصلوا على 400 مليون ريال بترسية مناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم

المواطن - واس

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مباشرة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات.

400 مليون ريال:

وأوضحت الهيئة أنه تم كذلك إيقاف 21 رجل أعمال ووافدًا من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال.

ولفتت الرقابة ومكافحة الفساد أنه بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

نزاهة مستمرة في رصد المخالفين:

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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