إيلون ماسك يخسر لقب أغنى رجل في العالم

المواطن - متابعة

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خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 27 مليار دولار منذ يوم الاثنين الماضي، بعد تراجع أسهم شركته “تسلا” في عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا.

وفي عام 2020، تضاعفت ثروة إيلون ماسك أكثر من 5 أضعاف، حتى أنه أصبح أغنى شخص في العالم في يناير من هذا العام، وفقا لروسيا اليوم.

إيلون ماسك وتراجع أسهم تسلا

وبدأ انهيار إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم، في 16 فبراير الماضي، حيث تراجعت أسهم شركة “تسلا” بنسبة 2.4%، ما أدى إلى محو 4.6 مليار دولار من ثروة رئيسها التنفيذي ماسك، ودفعه إلى أسفل من المركز الأول في تصنيف مؤشر “بلومبرج” للمليارديرات.

واستعاد جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، الذي احتفظ باللقب لأكثر من ثلاث سنوات حتى يناير 2020، مركزه الأول بثروة صافية قدرها 191.2 مليار دولار.

قائمة تصنيفات فوربس للمليارديرات

وأنهى هبوط ماسك فترة تربعه حوالي 6 أسابيع على عرش أغنى رجل في العالم.

وبعد الانخفاضات الكبيرة في أسهم شركته إلى ما يقرب من 6.2 مليار دولار اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، تراجع ماسك أكثر إلى المركز الثالث في قائمة تصنيفات فوربس للمليارديرات، حيث أنه الآن متأخر بنحو 20 مليار دولار عن بيزوس.

إيلون ماسك

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