ابن زنان يُعلق على حديث حمدالله وبغلف ويكشف احتياج النصر لشخصية مهمة

المواطن - محمد سمعه

علق الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي الأسبق لنادي النصر على حديث عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله حول المكافآت التي أُرسلت له والأخرى التي لم تُرسل.

وغرد ابن زنان قبل قليل قائلًا: “نعم هناك أخطاء متراكمة من إدارة العالمي ولكن الأمور الخاصة بالنادي من الخطأ، الحديث عنها في تويتر ودخول اللاعبين للرد والتوضيح خطأ آخر، فكل ما يخص التفاصيل يجب أن يبقى بين أسوار النادي وإذا هناك أي ملاحظات تكون عبر رجال العالمي أو عن طريق الجمعية العمومية”.

النصر بحاجة لـ خالد بن فهد

وأضاف ابن زنان: ” عز النصر الأمير خالد بن فهد، العالمي بحاجتك الآن”.

وكان حمدالله، كشف حقيقة تسلمه المكافأة المالية المُقدمة له من قبل عضو شرف النادي، عبدالعزيز بغلف.

تفاصيل ما دار بين حمدالله وبغلف

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “ألف مبروك لنجمنا الجلاد حمدلله تحقيق المئوية.. مائة ألف ريال هدية من محبك، سوف يتم تسليمها لك شخصياً حتى لا يحدث ما حدث في مكافأة تحقيقك لهداف العالم واضطر لدفعها مرتين”.

وأضاف: ” حسبنا الله ونعم الوكيل… تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني.. والذي كان من ضمن الداعم البالغ 2 مليون و820 ألف ريال، لم يتم تسليمها للجلاد حتى الآن”.

ورد حمدالله قائلًا: “سلام عليكم أخوي أبو أحمد شكرًا على دعمك الدائم للكيان ولجميع اللاعبين وحبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها، جزاك الله خيرًا وأدامك الله داعمًا لهذا الكيان العظيم”.

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