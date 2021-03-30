ابن نافل وآل معمر وغوميز يشجعون الأخضر من المدرجات

المواطن - مروة نبيل

حرص نجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ورئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، والمرشح لرئاسة نادي النصر، مسلي آل معمر على حضور مباراة السعودية ضد فلسطين من المدرجات.

ابن نافل وآل معمر وغوميز يدعمون الأخضر:

وكانت وزارة الرياضة قد كشفت، أمس الاثنين، عن الشروط المهمة للسماح من أجل عودة الجماهير للملاعب بنسبة 40%، لتكون البداية اليوم من خلال مباراة اليوم على ملعب مرسول بارك.

والتقطت العدسات تواجد غوميز في مدرجات ملعب مرسول بارك لدعم الأخضر في مباراة السعودية ضد فلسطين، وبدا عليه التركيز الشديد مع أحداث المواجهة، وتفاعله مع الهجمات.

وكان غوميز قد حرص على توجيه رسالة دعم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد فلسطين اليوم، مؤكدًا أنه يتمنى فوزه وتأهله إلى كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما يُتابع مباراة السعودية ضد فلسطين من المدرجات أيضًا رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، والمرشح لرئاسة نادي النصر مسلي آل معمر، والذي ينتظر تزكيته رسميًّا خلال أيام.

فهد بن نافل و مسلي آل معمر أثناء حضورهم للقاء #منتخبنا_الوطني أمام منتخب فلسطين.#السعودية_فلسطين#معاك_يالاخضر🇸🇦 pic.twitter.com/pXGw896SrC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 30, 2021

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