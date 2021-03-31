اتحادي ينتقد الإدارة لعدم تنفيذ مطالب كاريلي

المواطن - مروة نبيل

انتقد مدير الكرة بنادي الاتحاد السابق، عادل نوار الإدارة لعدم تنفيذ مطالب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم لاستئناف المسابقات.

عادل نوار يدعم كاريلي

وعلق عادل نوار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ننتقد المدرب كاريلي وفي كل فترة توقف، يضع برنامج ليكمل مسيرة الفريق ويتفاجأ بعدم تنفيذ البرنامج”.

وتابع حديثه عن كاريلي قائلًا: “طلب مباراة ودية قبل مباراة الهلال والمفروض على الأقل مباراتين للاعبين اللي ما شاركوا معاه في الدوري والثانية للفريق الأساسي وللأسف في النهاية تصفا على نادي جدة هذا إذا وافق”.

وأضاف مدرب الكرة السابق بنادي الاتحاد: “الوحدة ما هي أول مرة تعتذر والمفروض نجهز البديل قبل الاعتذار لأنه متوقع والمصيبة فريق ضمك معسكر في جدة ويزاول التمارين على ملعب الاتحاد صعبة نلعب معاه”.

وواصل قائلًا: “والحل الثاني إحضار فريق العين أو أي فريق من الدرجة الأولى وتكاليفهم ما تزيد عن ٣٠ ألف لعدد معين صعبة مقابل تستعد أمام الهلال.. لن يستفيد الفريق من المباراة الودية مع فريق جدة بالعكس هو المستفيد وخوفي من الإصابات الله يستر”.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال في التاسع من شهر أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط الشباب الوصيف، فيما يقع الاتحاد بقيادة كاريلي في المركز الثالث بـ42 نقطة.

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