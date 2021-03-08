اثنين الغضب يشعل لبنان

المواطن- متابعة

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استفاق اللبنانيون على رائحة نيران الإطارات المشتعلة في كافة المناطق؛ تلبية للدعوات إلى قطع الطرقات تحت عنوان اثنين الغضب، وبدأ المحتجون يتوافدون إلى الطرقات الأساسية في مختلف المناطق منذ فجر الاثنين.

وأفاد مواطنون لـ سكاي نيوز بأن بعض المناطق قطعت بالسواتر الترابية والحجارة وأبرزها عكار شمالي البلاد وطريق صيدا بيروت جنوباً، كما تم قطع الطرقات في بعض مدن الشمال.

شوارع لبنان تشهد سلسلة من الاحتجاجات

ويشهد الشارع اللبناني سلسلة من التحركات والاحتجاجات، التي بدأت وسط مخاوف وبث أخبار تشير إلى إمكانية حدوث انفلات أمني، وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس يومي السبت والأحد احتجاجات لليوم السادس على التوالي، رفضًا للأوضاع المعيشية واحتجاجًا على تراجع قيمة العملة المحلية بشكل حاد.

هبوط الليرة

وهبطت العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

وقبل أحداث اثنين الغضب، وثق مقطع فيديو بعضًا من اللبنانيين يتقاتلون على علبة حليب، وفي اليوم نفسه شوهدت أرتال من شاحنات الأرز والسكر المدعوم تعبر إلى سوريا، وهو ما أثار استنكار المواطنين وقد عبروا عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وصباح الاثنين، توجهت جهات طبية وصحية بمناشدات عاجلة إلى المحتجين والمتظاهرين من أجل السماح لجميع المواطنين المتوجهين إلى المستشفيات والمراكز الطبية، بناء على مواعيد مسبقة، المرور لأخذ اللقاحات ضد كورونا، بالإضافة إلى السماح لجميع المواطنين المتوجهين بشكل طارئ إلى المستشفيات.

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