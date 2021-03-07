اختراق أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبرغ إن ما لا يقل عن 60 ألف مؤسسة حول العالم تعرضت للاختراق، بسبب ثغرة أمنية في برنامج يُسمى Microsoft Exchange Server.

ونقلت عن مصادرها في الحكومة الأمريكية أن القراصنة سعوا إلى إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر، قبل أن تتمكن شركة مايكروسوفت من تأمين جميع عملائها بشكل كامل.

أزمة أمن إلكتروني عالمية

وأكد مصدر أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات Microsoft تضررت من عمليات الاختراق، ووفقًا للوكالة فإنه إذا استمر عدد المتضررين في النمو، فيمكن اعتبار الحادث أزمة أمن إلكتروني عالمية.

وقالت المصادر في الإدارة الأمريكية إنه يتم اتخاذ خطوات على جميع مستويات الحكومة الأمريكية لتقييم ومعالجة تصرفات القراصنة، كما نقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض، لم تذكر اسمه، قوله: التهديد مستمر ويتطور، ونحث مشغلي شبكات الإنترنت على أخذ الأمر على محمل الجد.

وفي وقت سابق كشفت شركة مايكروسوفت عن تحديث لـ Exchange Server وذلك بعد أن أعلنت أن العديد من المخترقين استغلوا ثغرة به وعرضوا عدد من الشركات الخاصة في الولايات المتحدة لهجمات من قبل قراصنة من مجموعة أطلقت عليها الشركة اسم Hafnium، قيل إنها مرتبطة بالصين.

تصريح البيت الأبيض

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، قد قالت: هذا تهديد فعال ونشط، يحتاج كل شخص وجهة تشغل هذه الخوادم سواء كانت جهات حكومية أو قطاع خاص أو الأوساط الأكاديمية إلى التحرك الآن لإصلاحها.

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