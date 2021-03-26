ارتفاع أسعار النفط بعد إغلاق قناة السويس

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد إغلاق قناة السويس بسبب جنوح ناقلة حاويات في مجراها.

أسعار النفط:

وكان سعر برميل نفط بحر الشمال وصل إلى 63ر64 دولار بارتفاع قدره 68ر2 دولار عن اليوم السابق، وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 57ر2 دولار ليصل إلى 13ر61 دولار.

وتظل قناة السويس المغلقة حاليًّا مشكلة كبيرة للاقتصاد العالمي، ومع ذلك فإن آثار الإغلاق على سوق النفط تعتبر محدودة حتى الآن.

من ناحية أخرى يشير الخبراء إلى أن توقعات الطلب قد تراجعت مؤخرًا مع قيود كورونا الجديدة في العديد من البلدان.

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