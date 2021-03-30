ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 64.98 دولار للبرميل

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط أمس بحوالي واحد في المئة، قبيل الاجتماع المقرر لأوبك+ في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أسعار خام برنت اليوم الثلاثاء

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي بمقدار 41 سنتًا، لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 59 سنتًا لتصل عند التسوية إلى 61.56 دولار للبرميل.

تأثير حادث سفينة قناة السويس

يذكر أن أسعار النفط كانت قد تراجعت، أمس الاثنين، مع بدء استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار، وتحول الأنظار إلى اجتماع أوبك+ الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط إغلاقات جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت 15 سنتًا بما يعادل 0.2% ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأمريكي سنتًا واحدًا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي سدت الممر المائي قرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

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