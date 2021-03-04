ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح في ينبع

المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم, تتضمن ارتفاعاً في الأمواج, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

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