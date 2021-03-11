ارتفاع خسائر السعودية للأسماك 37% لتتجاوز 45 مليون ريال

المواطن - الرياض

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أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للأسماك زيادة خسائرها بنسبة 36.9% إلى 45.21 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي خسائر بلغ 33.03 مليون ريال في 2019.

ارتفاع المبيعات:

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، إنه على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 62% عن العام السابق إلا أنه صاحب ذلك ارتفاع في الخسائر، نظراً لارتفاع بعض بنود المصاريف (بعضها غير مكررة).

وبحسب بيان السعودية للأسماك، فإن المصاريف الخاصة بزيادة رأس المال (مصاريف الطرح) بلغت 4.2 مليون ريال، وارتفعت مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع الاستزراع المائي في الحريضة، والذي كان متوقفاً خلال الأعوام السابقة.

ارتفاع المصاريف:

وارتفعت مصاريف أسطول الصيد والمتعلقة بإعادة تشغيل القطاع بعد توقفه حتى نهاية 2019، وارتفع مصروف الزكاة تحوطاً لمواجهة الربوط الزكوية المستلمة مؤخراً من هيئة الزكاة والدخل.

وأشارت السعودية للأسماك إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية وتضمن العام 2019 تخفيضاً لبعض المخصصات بعد إعادة تقييمها، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف الحملات التسويقية ومصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

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