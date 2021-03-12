استئناف رحلات قطار الحرمين 31 مارس ويبدأ الحجز الاثنين

المواطن - الرياض

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أعلن قطار الحرمين، اليوم الجمعة، موعد إعادة تشغيل القطار واستئناف رحلاته، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات مع بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020.

وأوضح حساب القطار الرسمي عبر تويتر، أنه سيتاح للعملاء الراغبين بالسفر عبر القطار، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم الموافق 16 مارس الجاري.

حجوزات السفر عبر قطار الحرمين:

وجاء في قرار إدارة القطار، أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وباقي المحطات البينية.

كما أوضح القرار أنه يمكن الرجوع للخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع قطار الحرمين الرسمي لمعرفة مواعيد القيام والوصول لكل رحلة، وجدول التشغيل اليومي وعدد الرحلات اليومية.

أحدث وسيلة نقل:

ويُعد قطار الحرمين، أحدث وأسرع وأكبر وسيلة نقل سككي في منطقة الشرق الأوسط، فهو يختصر المدة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين قاطعًا مسافة طولها 450 كيلومترًا، وبسرعة 300 كيلومتر في الساعة، وبلغت تكلفة إنشائه 60 مليار ريال، وجاء ذلك في إطار اهتمام الحكومة السعودية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين.

انطلاق قطار الحرمين رسميًّا:

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الانطلاقة الرسمية للمشروع عندما استقل إحدى الرحلات من محطة القطار بمدينة جدة وصولًا إلى المدينة المنورة خلال شهر محرم 1440هـ إيذانًا بالتشغيل الرسمي لرحلات قطار الحرمين السريع.

موقع إستراتيجي:

وتتميز محطات قطار الحرمين الخمس بمواقعها الإستراتيجية، فمحطة جدة وحدها تقف كأكبر محطة مسافرين للقطارات في العالم.

والمحطات الخمس هي: “مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ والمدينة المنورة”؛ وصمّمت المحطات لتكون “مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي”، محطات طرفية على نهايات أطراف المسار، ومحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ كمحطتي عبور.

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