استشاري: قننوا استخدام الأطفال للتقنيات

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، بضرورة حث الأطفال على النوم المبكر وتجنب السهر؛ إذ لوحظ أن كثيرًا من الأطفال الصغار واليافعين يسهرون لساعات طويلة وراء التقنيات، وخصوصًا مع انتشار العديد من تطبيقات الألعاب الإلكترونية الجديدة، حيث شكلت هذه الألعاب عوامل جذب كبيرة للأطفال.

تأثير لجائحة كورونا:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: إن جائحة كورونا أدت إلى إرباك كبير في حدوث خلخلة في نظام ساعات النوم والاستيقاظ عند الأطفال، وهو ما أوجد مساحات كبيرة من الوقت عندهم على قضاء أوقات طويلة وراء الأجهزة، وجاء ذلك على حساب النوم الصحي، فكثير من الأطفال لا يعطون الجسد كفايته من النوم والراحة بسبب التقنيات.

القيلولة لتقوية الذاكرة:

وتابع: “للنوم دور مهم في تنمية عقل الإنسان، بالإضافة إلى تأثيره المباشر في السعادة، حيث أوضحت الأبحاث أن النوم يؤثر في اليقظة، والانتباه، والأداء المعرفي، والمزاج، والمرونة، واكتساب المفردات، والتعلم، والذاكرة، كما للنوم أيضًا تأثيرات مهمة في النمو، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، وعند الأطفال الصغار تكون القيلولة ضرورية لتقوية الذاكرة وتنمية المهارات الحركية والطفل الذي يعاني نقصًا في النوم قد يشكو من العصبية وفرط النشاط، مع تأثيرات يمكن أن تحاكي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويمكن أن يؤثر النعاس أيضًا في قدرة الطفل على الانتباه، مما يؤثر في أدائه الدراسي”.

تجنب مشروبات الكافيين:

وشدد في ختام حديثه على ضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والتلفزيون قبل النوم بساعة، مع ضرورة إزالة كل الأجهزة الإلكترونية من غرف نومهم، وحثهم على ممارسة النشاط البدني المنتظم لمدة ساعة يوميًّا على الأقل للمساعدة على النوم الجيد وتحسين الصحة بوجه عام، ومنعهم من مشروبات الكافيين مثل المشروبات الغازية، والشاي، والقهوة خاصة في الأربع ساعات التي تسبق النوم، عدم الإفراط في تناول الطعام قبل النوم، حيث يمكن أن يكون هذا سببًا لعدم الراحة أثناء الليل وقد يمنع النوم.

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