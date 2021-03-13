استقالة وزير الصحة الأردني بعد وفاة مرضى بـ كورونا بسبب انقطاع الأوكسجين

المواطن - متابعة

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توفي 8 أشخاص على الأقل جراء انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط في الأردن، اليوم السبت.

تحقيق فوري:

ووجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وإصدار نتائج تحقيقاته بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدد الخصاونة على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

وزير الصحة يستقيل:

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات من داخل مستشفى السلط إنه تقدم باستقالته ولم يبلغ بقبولها حتى الآن.

وتابع: التحقيقات لا تزال متواصلة حول حادث نقص الأوكسجين بمستشفى السلط.

كارثة في مستشفى السلط:

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أعلنت وفاة عدد من الأشخاص داخل مستشفى السلط الحكومي الجديد جراء انقطاع الأوكسجين عن مرضى فيروس كورونا، فيما أشارت مصادر طبية، غير رسمية، إلى تسجيل 8 وفيات على الأقل جراء الحادث.

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