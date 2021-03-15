فيديو.. استهداف قاعدة عسكرية شمال بغداد بـ7 صواريخ كاتويشا

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أعلنت مصادر محلية عراقية سقوط 7 صواريخ كاتويشا في محيط قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

البنتاغون: نحن على علم بوقوع هجوم صاروخي على قاعدة بلد العراقية ولا خسائر #العراق #العربية pic.twitter.com/HiPi2ojbr6 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 15, 2021

ونقلت قناة السومرية عن مصدر أمني القول: إن “قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بـ7صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق أي أضرار مادية أو بشرية”.

العملية الثانية في غضون شهر:

يذكر أن هذه هي العملية الثانية التي يتم فيها استهداف قاعدة بلد في غضون شهر فقبل نهاية فبراير الماضي بأيام تعرضت قاعدة بلد الجوية إلى قصف صاروخي؛ مما أدى إلى إصابة متعاقد عراقي مع الجيش.

وكشفت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأمريكي الخاص بشركة “ساليبورتر” الأمريكية في قاعدة بلد الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين، فيما لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه.

مطلقو صواريخ كاتويشا إرهابيون:

صواريخ الكاتيوشا وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن بلاده لا يوجد فيها مقاومة، مشيرًا إلى من يطلقعلى الأهداف الأمريكية أو الأهداف العراقية هم إرهابيون وليسوا مقاومين.

وأضاف حسين في حوار مع قناة السومرية بث قبل عدة أسابيع: “ماكو مقاومة” في إشارة إلى أنه لا يوجد احتلال ولا يوجد مقاومة تستدعي استهداف القواعد العسكرية. علاقة إيران: وتابع أن “العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة”، مبينًا أن “من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي”، موضحًا أن “إيران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا”.

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