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فيديو.. استهداف قاعدة عسكرية شمال بغداد بـ7 صواريخ كاتويشا
للمرة الثانية في غضون شهر

فيديو.. استهداف قاعدة عسكرية شمال بغداد بـ7 صواريخ كاتويشا

2021/03/15
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. استهداف قاعدة عسكرية شمال بغداد بـ7 صواريخ كاتويشا
المواطن - متابعة

أعلنت مصادر محلية عراقية سقوط 7 صواريخ كاتويشا في محيط قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

ونقلت قناة السومرية عن مصدر أمني القول: إن “قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بـ7صواريخ كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة”.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف لم يلحق أي أضرار مادية أو بشرية”.

العملية الثانية في غضون شهر:

يذكر أن هذه هي العملية الثانية التي يتم فيها استهداف قاعدة بلد في غضون شهر فقبل نهاية فبراير الماضي بأيام تعرضت قاعدة بلد الجوية إلى قصف صاروخي؛ مما أدى إلى إصابة متعاقد عراقي مع الجيش.

وكشفت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأمريكي الخاص بشركة “ساليبورتر” الأمريكية في قاعدة بلد الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين، فيما لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه.

مطلقو صواريخ كاتويشا إرهابيون: 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن بلاده لا يوجد فيها مقاومة، مشيرًا إلى من يطلق صواريخ الكاتيوشا على الأهداف الأمريكية أو الأهداف العراقية هم إرهابيون وليسوا مقاومين.

وأضاف حسين في حوار مع قناة السومرية بث قبل عدة أسابيع: “ماكو مقاومة” في إشارة إلى أنه لا يوجد احتلال ولا يوجد مقاومة تستدعي استهداف القواعد العسكرية.

علاقة إيران:

وتابع أن “العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة”، مبينًا أن “من يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي”، موضحًا أن “إيران نفت صلتها بالهجمات التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا”.


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