اشتباكات بالرصاص وسط الخرطوم وقوات الأمن تتدخل

المواطن - متابعة

أعلنت الجهات الأمنية السودانية اليوم الخميس السيطرة على اشتباكات مسلحة بالرصاص وسط الخرطوم.

وبحسب التفاصيل فقد اشتبكت فصائل مسلحة من الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام بوسط الخرطوم وبالقرب من مستشفى رويال كير الشهير.

تدخل القوات الأمنية

وتدخلت القوات الأمنية على الفور للسيطرة على الاشتباك وكشفت أسبابه عبر بيان اليوم مؤكدة أنه كان بسبب استيعاب مجندين.

القبض على 19 من الفصائل

وأوضح البيان أنه تم القبض على 19 من الفصائل بينهم 3 نساء وتم فتح بلاغات بتهم تتعلق بانتحال الشخصية.

شارك الخبر







شارك الخبر