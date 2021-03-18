اشترى إناءً بثمن بخس وباعه بـ 722 ألف دولار ! 

المواطن- متابعة

بيع إناء خزفي صيني نادر، يعود للقرن الخامس عشر، في ساحة أحد منازل ولاية كونيكتيكت الأمريكية بمبلغ 35 دولاراً، قبل أن يعاد بيعه لأحد محبي التحف مقابل 722 ألف دولار في مزاد علني، حسب وكالة أسوشيتد برس.

مواصفات الإناء النادر

ويتميز الإناء بصغر حجمه ولونه أبيض ويظهر مزينًا برسومات زرقاء من الزهور وأشكال الأخرى، وهو يُعد واحداً من سبع قطع فقط مماثلة معروفة في العالم.

وباعت شركة سوثبي الأمريكية للمزادات الإناء بين مجموعة أعمال فنية صينية، ضمن فعاليات ما يعرف باسم أسبوع آسيا، وقد قدرت قيمة القطعة الأثرية بمبلغ يتراوح ما بين 300 ألف إلى نصف مليون دولار أمريكي.

واستقطب المزاد 15 عرضًا لشراء القطعة النادرة الذي بدأت المزايدة عليها بدءًا من 200 ألف دولار أمريكي، وانتهت عند عرض بقيمة 721800 دولار أمريكي.

قصة الرجل المحظوظ

وكان أحد محبي التحف قد لفتت أنظاره قطعة من عهد سلالة مينغ التي كانت حاكمة في الصين، واعتقد أنها قد تكون قطعة مميزة، وذلك خلال بحثه في ساحة لبيع القطع المستخدمة عام 2020، ورغم أنه اشتراها بعشرات الدولارات إلا أنه قرر أن يتواصل مع دار سوثبي للمزادات، وزودها بمعلومات وصور للقطعة، وطلب تقييمها.

وتمكنت دار المزادات من فحص القطعة والتوثق من أن تاريخها يعود إلى القرن الخامس عشر على أيدي خبرائها ومتخصصيها، ويُعتقد أن تاريخ هذه القطعة يعود إلى حقبة الإمبراطور يونفلي، وهو الحاكم الثالث من سلالة مينغ، وكان قد صنع خصيصا للبلاط آنذاك.

ولا يزال أمر وصول هذه القطعة إلى ساحة البيع في كونكتيكت لغزًا مجهولًا، ومن المحتمل أن يكون قد تم تناقله عبر أجيال من العائلة حتى وصل لمكانه الحالي.

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