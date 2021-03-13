اعتداء وحشي من مسعف ألماني على لاجئ سوري مقيِّد

المواطن - متابعة

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كشفت صحيفة ألمانية أن لاجئًا سوريًا تلقى لكمة من رجل إسعاف، في مدينة كاسل، تسببت بكسر في عظام الوجه، بينما كان مقيدًا، بعد إلقاء القبض عليه لاعتدائه على عناصر في الشرطة.

وذكرت الشرطة وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، أنه تم ضبط الرجل السوري، عمار (32 عاما)، بعد أن هاجم مجموعة من عناصرها بسلم، وهو مخمور، في مأوى للاجئين.

تفاصيل الاعتداء على لاجئ سوري

وكشفت صحيفة “بيلد” تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له اللاجئ، بعد الحصول على لقطات من كاميرات مراقبة كانت مثبتة في موقع الحادثة.

وأشارت الصحيفة أن الشرطة لم تكشف عن الواقعة في البداية، حيث كان الرجل قد تلقى ضربة في رأسه بقبضة المسعف، على مرأى الشرطة، موضحة أنه تم فصل المسعف وتحويل عناصر الشرطة الذين تواجدوا في الموقع للتحقيق.

بيان الشرطة الأولي

وكانت الحادثة قد وقعت في شهر نوفمبر الماضي، وأصدرت الشرطة بيانا بشأنها، آنذاك، إلا أنها لم تشر فيه إلى اللكمة التي تلقاها عمار، وقالت الشرطة في بيانها الأول إن عمار كان مخمورا في مأوى للاجئين، وعثرت عليه الشرطة منهارا على الأرض، بعد أن أفرغ مطفأة حريق في الملجأ.

وبحسب البيان، فقد التقط عمار سلما لتهديد الضباط به، وبصق في وجوههم بعد رشهم له برذاذ الفلفل، ويدعي بيان الشرطة بأن الشاب استمر بالمقاومة، حتى بعد نقله إلى سيارة الطوارئ، ووجهت السلطات إلى الشاب مجموعة من التهم، تضمنت مهاجمة خدمات الطوارئ.

واعترفت الشرطة في بيان لاحق بأن عمار كان قد تلقى لكمة على يد المسعف، البالغ من العمر 44 عاما، وتم تضمين الأمر في التقرير الأمني.

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