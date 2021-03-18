اعتقال ثلاثيني قرب مقر إقامة نائبة بايدن بحوزته ذخيرة وسلاح

المواطن - متابعة

تمكنت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن من اعتقال رجلًا من سان أنطونيو بولاية تكساس، قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في واشنطن ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي المسؤول عن أمن الرؤساء الأميركيين ونوابهم أن ضباطًا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا بـ بول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأميركي.

وقالت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن إن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له اتهامات متعلقة بالأسلحة، وعثر في سيارة المتهم المعتقل قرب إقامة هاريس على ذخيرة وسلاح.

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