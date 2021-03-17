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افتتاح صالة الاستقبال في مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض

افتتاح صالة الاستقبال في مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض

2021/03/17
الساعة 12:43 صباحًا
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افتتاح صالة الاستقبال في مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض
المواطن - حسن عسيري - الرياض

افتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول، د. عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع د. صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.

التسهيل على المستفيدين :

وتضم الصالة عدة خدمات تتضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخليًّا في نفس المنشأة، وخارجيًّا بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلًا لخدمة المستفيدين.

 تطوير مستشفى الإمام عبدالرحمن:

وفي نفس الإطار اطلع د. العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الإستراتيجية للصرح الطبي.

وأثنى د. العمرو خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

افتتاح صالة الاستقبال في مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض - المواطن

 

ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول، حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية والتي تمكن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

افتتاح صالة الاستقبال في مستشفى الإمام عبدالرحمن بالرياض - المواطن


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