الآسيوية تتسبب في تعديل مواعيد مباريات الأندية السعودية

المواطن - مروة نبيل

تسببت مشاركة الأندية السعودية في البطولة الآسيوية في تأجيل مبارياتها ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الآسيوية تؤجل مباريات الأندية السعودية:

وأعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل قليل، عن تأجيل مباريات الهلال، النصر، الأهلي والوحدة ضمن منافسات الجولة الـ26، والتي كان مقررًا لها أن تقام أيام 15، 16 و17 من شهر إبريل المقبل؛ بسبب مشاركتهم البطولة الآسيوية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والفيصلي، ومواجهة الوحدة والاتفاق “في حالة تأهل فرسان مكة لمرحلة المجموعات من البطولة الآسيوية“، يوم الأربعاء الموافق الخامس من مايو، فيما تُقام مواجهتي التعاون والأهلي، والشباب والهلال، يوم الجمعة 7 من الشهر ذاته.

مباريات الأهلي والاتحاد في مكة:

كما قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين إقامة مباراة الأهلي والرائد ومباراة الاتحاد والهلال في الجولة 25، ومباراة الاتحاد والباطن في الجولة 26 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في نفس اليوم والتوقيت السابق.

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