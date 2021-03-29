الأحوال المدنية: 5 خطوات لتعديل البيانات عبر أبشر

المواطن - الرياض

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.

تعديل بيانات الأحوال المدنية:

وأوضحت الصفحة الرسمية لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر “تويتر” أن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني هي:

تعديل المؤهل الدراسي.

تعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

تصحيح الحالة الاجتماعية.

ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

طريقة الاستفادة من الخدمات:

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن هناك 5 خطوات يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد من منصة أبشر أفراد.

اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار مركز الرسائل والطالبات للأحوال المدنية.

الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

إصدار بطاقة الهوية للزوجة:

وكانت الأحوال المدنية أكدت أنه يمكن للزوجة والابنة إذا تجاوز عمرها 15 عامًا استخراج بطاقة الهوية الوطنية، ولا تشترط موافقة الزوج.

وأوضحت أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون اختياريًّا من سن 10- 15 عامًا، وإجباريًّا عند إتمام 15 عامًا، مشيرة إلى أن ذلك يتم بحجز موعد إلكتروني لزيارة أحد مكاتب وفروع الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية، واتباع المتطلبات الموجودة بتذكرة الموعد.

وكشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه إذا كان عمر المتقدم بين 10- 15 سنة، فيتم حجز موعد والتوجه إلى المكتب، ويلزم لإتمام ذلك حضور ولي الأمر.

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