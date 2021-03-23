الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته والمسحل يُحفز اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على الاجتماع بلاعبي الأخضر الأولمبي ومسؤولي المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامة المعسكر بالعاصمة الرياض.

الأخضر يواصل تدريباته:

وأثنى المسحل على الانضباطية العالية التي ظهر عليها لاعبو الأخضر خلال المعسكرين السابقين، مشيدًا بحرصهم واهتمامهم الكبيرين على الظهور بالشكل الأمثل خلال تمثيل الوطن، ومتمنيًا لهم التوفيق في بقية مراحل الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وعلى الصعيد الميداني، واصل لاعبو الأخضر بقيادة سعد الشهري تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية هدفت تكتيكيًّا إلى البناء من الخلف تحت الضغط العالي من خلال تمارين على التمرير، ثم مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وكان المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، أجرى مساء أمس الاثنين، تدريباته الجماعية ضمن معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الرياض خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي يستعد للأولمبياد:

ويأتي معسكر المنتخب الوطني تحت 23 عامًا الإعدادي في الرياض خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو“، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف الأخضر الأولمبي منتخب ليبيريا الأول لكرة القدم، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

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