الأخضر يخطف الأنظار على ملعب مرسول بارك

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو الأخضر بشكل لافت خلال مباراة السعودية ضد فلسطين التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ونجحوا في تحقيق فوز كبير بخماسية دون رد.

السعودية ضد فلسطين:

ولعبت السعودية ضد فلسطين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وفاز الأخضر بخماسية دون رد في أول مباراة تشهد حضور الجماهير منذ جائحة كورونا.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان صاحب المركز الثاني.

إشادة بمستوى الأخضر:

ولاقى مستوى الأخضر اليوم إشادة كبيرة من قبل الرياضيين والإعلاميين والجماهير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الإعلامي وليد الفراج: “خماسية تفتح النفس وترفع سقف الطموحات هيرفي رينارد شكلنا راح نحبك كثير”.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “مبروك لمنتخبنا فوز مستحق مستوى ونتيجة تصدر بها مجموعته في تصفيات كأس العالم وآسيا.. حظ أوفر للمنتخب الفلسطيني الشقيق”.

وواصل تغريدته بشأن الأخضر قائلًا: “مبروك لأبطال المنتخب كافة والأجهزة الفنية والإدارية.. الحمد لله والله يتممها بالتأهل للتصفيات النهائية من خلال الـ3 مباريات المتبقية”.

وعلق نجم الهلال السابق، ياسر القحطاني، على تألق الأخضر اليوم قائلًا: “منتخب يفتح النفس مبروك يا أبطال هارد لك للشقيق الفلسطيني”، وكتب مهاجم الزعيم الحالي، عبدالله الحمدان: “مبروك يا أغلى شعار”.

وقال نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر عن مستوى الأخضر اليوم: “ألف ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني، اليوم فرحتنا فرحتين بعودة حضور الجماهير وهذه بداية عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي عادل التويجري: “الأخضر يفوز ويتصدر بخماسية 3 نقاط ثمينة.. الشهراني يسجل.. والمولد بورم .. والشهري يعلنها أنا هنا وسالم يختمها، برافو للصقور.. مبروك لمنتخبنا”.

وتابع الإعلامي عدنان جستنيه: “مبروك لمنتخبنا الصدارة فوز بخماسية نظيفة مستحقة على المنتخب الفلسطيني، قدم لاعبوه عرضًا فنيًّا في منتهى الروعة بنجومية مطلقة طيلة شوطي المباراة، كان الغنام نجم فوق العادة والمولد والعمري والمالكي، وبقية زملائهم كانوا أيضًا نجومًا في مستوى المسؤولية وروح الفريق الواحد”.

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