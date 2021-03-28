الأردن : الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية خرق واضح للقانون الدولي

المواطن - واس

أدانت حكومة الأردن اليوم، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية من خلال إطلاق عدد من الطائرات المسيرة والمفخخة بدون طيار.

تعارض التوجهات الدولية

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتتناقض مع الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

الأردن تجدد التضامن مع المملكة

وشدد على وقوف بلاده إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.

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