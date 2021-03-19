الأردن: نقف مع السعودية في كل ما يهدد أمنها

المواطن - الرياض

أدانت وزارة الخارجية الأردنية محاولة الاستهداف الإرهابي لمصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض بطائرات مسيرة.

أفعال إرهابية جبانة:

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار بلاده استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة.

وشدد الفايز على موقف بلاده الدائم بالوقوف بجانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن المملكتين جزء واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

استهداف مصفاة الرياض:

وصرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

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