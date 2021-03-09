الأردن يسجل 7072 حالة كورونا جديدة و59 وفاة

المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة الصحة في الأردن، تسجيل 7072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 442202 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 375478 حالة شفاء بعد تسجيل 4024 حالة إضافية، كما سجلت 59 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5046 حالة.

تعليق الدراسة في الأردن مجددًا

من جهة أخرى أعلن وزير التربية والتعليم ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد خير أبو قديس، تعليق الدراسة والعودة للتعليم عن بُعد في جميع مدارس الأردن لجميع المراحل الدراسية، بما فيها رياض الأطفال، اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

كما أعلن الدكتور أبو قديس، في تصريحات صحفية مشتركة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، اليوم الثلاثاء، استمرار دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس بالحد الأدنى، بما يضمن ديمومة تقديم الخدمة لأبنائنا الطلبة في التعليم عن بُعد.

تعليق الدراسة يشمل الجامعات

وبحسب وكالة بترا الأردنية الرسمية، قال الدكتور أبو قديس، إن مجلس التعليم العالي، قرر إيقاف العمل في جميع أشكال التعليم الحضوري داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ولجميع المساقات العملية والتطبيقية التي تم استثناؤها من قرار مجلس التعليم العالي السابق، بما فيها مسابقات وطلبة الطب البشري في السنوات السريرية الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة، وطلبة دكتور الصيدلة وطلبة التمريض، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء ولغاية الأول من شهر نيسان المقبل.

وجاءت هذه القرارات بحسب الدكتور أبو قديس في إطار حرص مجلس التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي والمدارس، في ضوء الارتفاع المستمر في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتفشي الوباء.

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