الأردن يسجل 82 وفاة و7183 حالة كورونا جديدة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الأردن تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، ليرتفع العدد إجمالي الوفيات إلى 6554 والإصابات 589316.

توزيع حالات كورونا الجديدة:

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية- بترا- توزعت الإصابات الجديدة على محافظات الأردن على النحو الآتي: محافظة العاصمة 3196، إربد 1317 منها 246 حالة في الرمثا، البلقاء 511، الكرك 362، جرش 341، الزرقاء 310، العقبة 259، مادبا 221، المفرق 205، عجلون 176، الطفيلة 159، وفي محافظة معان 126 إصابة منها 40 في البتراء.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 97255، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 408، فيما غادرت 342 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 3431 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في البلاد، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 52 بالمائة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 69 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 40 بالمائة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 72 بالمائة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 81 بالمائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 44 بالمائة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 35 بالمائة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمائة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 23 بالمائة.

حالات التعافي من كورونا في الأردن:

كما أشار الموجز إلى تسجيل 9417 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 485507.

وأضاف أن 43615 فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أُجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5776686 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى 47ر16 بالمائة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 74ر15 بالمائة.

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