الأردن يسجل 9192 حالة كورونا جديدة و74 وفاة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الأردن تسجيل 74 وفاة و9192 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5627 وفاة و514107 إصابات.

عدد حالات كورونا النشطة

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة في الأردن حاليًا وصل إلى 91509 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 491 حالة، فيما غادرت 314 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3198 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2475 بنسبة إشغال بلغت 47 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 707 بنسبة إشغال بلغت 56 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 369 جهازًا بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

حالات التعافي من كورونا في الأردن

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4584 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 416971 حالة.

وأضاف أن 47018 فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5364765 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 55ر19 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 19 بالمئة.

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