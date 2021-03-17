الأردن يسجل 9535 حالة كورونا جديدة و56 وفاة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الأردن، اليوم، عن تسجيل 56 وفاة و9535 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5553 وفاة و504915 إصابة.

عدد الحالات النشطة في الأردن:

وأشارت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة بترا الأردنية الرسمية إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 86975 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 473 حالة، فيما غادرت 277 حالة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3102 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 2411 بنسبة إشغال بلغت 45 بالمائة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 671 بنسبة إشغال بلغت 53 بالمائة.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 5733 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 412387 حالة.

وأضافت أن 50180 فحصًا مخبريًّا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5317747 فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 19 بالمائة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 12ر20 بالمائة.

ملك الأردن يوجه بتضافر الجهود لمقاومة كورونا:

من جانبه شدد، العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين على ضرورة تعاون الجميع والالتزام بتعليمات السلامة العامة من أجل السيطرة على انتشار وباء “كورونا“، في ظل ارتفاع أرقام الإصابات.

وأشار ملك الأردن، خلال لقاء في قصر الحسينية اليوم مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء عدد من لجان المجلس، إلى أن الإسراع في الحد من انتشار الجائحة، من شأنه أن يساهم في توفير البيئة المناسبة لفتح القطاعات بشكل آمن ومدروس، وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الحيوية التي تضررت بفعل الوباء، مؤكدًا جلالته أن الأولوية دائمًا هي صحة المواطنين وسلامتهم.

ولفت إلى أن هناك جهودًا متواصلة وحثيثة لزيادة أعداد المطاعيم وتوفيرها بأسرع وقت ممكن في المملكة، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشديدة للحصول على اللقاح.

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