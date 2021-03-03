الأرصاد تتوقع رياحًا نشطة وغبارًا على 9 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق غدًا الأربعاء.

وتشمل الحالة مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي:

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 32 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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