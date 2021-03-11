الأرصاد تعلن مسار العاصفة الترابية المتوقعة غداً والسبت

المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، مسار العاصفة الترابية التي تشمل بعض المناطق، يومي الجمعة والسبت القادمين.

مسار العاصفة:

وقال مركز الأرصاد إن مسار العاصفة الترابية يشمل: تبوك والجوف والحدود الشمالية، ثم تنتقل إلى حائل والقصيم والرياض والشرقية، حيث تتأثر أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم تنتقل العاصفة من جنوب منطقة الرياض إلى نجران وعسير والباحة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

رياح وأتربة:

كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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