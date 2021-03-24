الأرصاد: حالة الطقس تتسارع فيها التقلبات الجوية وتتذبذب درجات الحرارة

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني لـ الأرصاد أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة.

موجة غبار رملية تضرب جدة

وشهدت محافظة جدة صباح اليوم موجة غبار ورياح قوية لليوم الثاني على التوالي، أدت إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الرابعة عصراً، محذراً من استمرار الرياح النشطة التي تصل سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة والمحملة والمثيرة للغبار والأتربة.

تنبيه من حالة الطقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم , تضمنت أتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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