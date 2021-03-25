الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 9 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني لـ الأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، حيث توقع أن تكون الرياح السطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

توقعات الأرصاد

وأضاف المركز أنه من المتوقع أن يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بالعوالق الترابية، كذلك يتوقع تأثر سواحل مناطق (تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

البحر الأحمر

وعلى البحر الأحمر، فأشار المركز إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم/ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث أمتار، وسيكون الموج من متوسط إلى مائج.

الخليج العربي

وأضاف المركز أن الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وسيصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف/ وسيكون الموج متوسط إلى مائج.

درجات الحرارة وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا الجمعة على مدن المملكة، كما يلي:

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