الأرصاد: سحب ممطرة ورياح تثير الأتربة على 7 مناطق غدًا

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني لـ الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، حيث توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية). كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس:

وأضاف المركز في تقرير له عن حالة الطقس غدًا أن الرياح على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 40كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وقد تصل مترين ونصف شمالًا، وسيكو الموج خفيف إلى متوسط جنوبًا، ومتوسط الموج إلى مائج شمالًا.

أما على الخليج العربي، فتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية بسرعة 20- 50كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، والموج سيكون متوسط إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وجاء بيان المركز لدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على مدن المملكة، كالتالي:

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