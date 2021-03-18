الأرصاد : طريف تسجل أدنى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

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