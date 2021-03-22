الأرصاد: عواصف ترابية وانعدام في الرؤية غدًا على 9 مناطق

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني لـ الأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، في المملكة، وتوقع- بمشيئة الله تعالى- تكوّن عواصف ترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك).

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس غدًا:

وأضاف المركز أن هناك توقعات بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية كذلك منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حالة الرياح السطحية:

فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر بسرعة 15- 55كم/ ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وسيكون الموج متوسط إلى مائج.

أما على الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وسيكون حالة البحر فيه خفيف الموج إلى متوسط.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا: وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

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