الأرصاد : عوالق ترابية تحد الرؤية على الطائف وتربة والمويه

المواطن - متابعة

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، المويه، وتربة، والطائف، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتستمر حتى الساعة الـ 5 صباحًا.

تقرير الأرصاد عن حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب ممطرة، تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية:

وأضاف المركز في تقرير له عن حالة الطقس اليوم أن الرياح على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16- 40كم/ ساعة، وسيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وقد تصل مترين ونصف شمالًا، وسيكون الموج خفيفًا إلى متوسط جنوبًا، ومتوسط الموج إلى مائج شمالًا.

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