الأرصاد: عوالق ترابية تحد الرؤية غدًا على 4 مناطق

المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض، في حين يستمر التدني في الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق والأتربة المثارة على مناطق (الحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما يستمر ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد لطقس الغد:

وأضاف المركز أن حركة الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15- 38كم/ ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 48كم/ ساعة، فيما سيرتفع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، ويكون الموج فيه متوسط إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الموج في الخليج العربي:

وأوضح المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وسيكون الموج ارتفاعه من متر إلى متر ونصف، ليكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي.

درجات الحرارة:

وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:

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