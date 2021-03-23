الأرصاد : مكة المكرمة تسجل أعلى درجات الحرارة غدًا

المواطن - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء في المملكة، حيث يتوقع- بمشيئة الله تعالى- استمرار العواصف الترابية تصل معها سرعة الرياح إلى أكثر من 55كم/ ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية، كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، في حين يتوقع استمرار الارتفاع لدرجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

حالة الموج على البحر الأحمر:

وأضاف المركز أن الرياح على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 55كم/ ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 55كم/ ساعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الموج على البحر الأحمر من المتوقع أن يكون من متر إلى مترين ونصف، وسيكون متوسط الموج إلى مائج.

الرياح على الخليج العربي:

أما على الخليج العربي، فستكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة، ويبلغ ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وسيكون متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة: وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة ليوم غد الأربعاء، وجاءت كالتالي:

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