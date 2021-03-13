الأرصاد: ملايين الأطنان من الغبار ستبقى في الأجواء على هذه المناطق

المواطن - الرياض

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توقع عقيل العقيل، المتخصص في التوقعات بمركز الأرصاد، أن يكون هناك مئات الملايين من أطنان الغبار التي تؤثر على بعض المناطق في السعودية.

عوالق ترابية:

وأضاف العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الكمية ستبقى متركزة على نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة وستتحرك وتؤثر على شرق المدينة المنورة وتعود بعوالق ترابية خفيفة على حائل والقصيم.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران وعسير والباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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