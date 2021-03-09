الأرض تُعاند أصحابها في مباريات اليوم بدوري الدرجة الأولى

المواطن - مروة نبيل

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فشل أصحاب الأرض في مباريات اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، في تحقيق الفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

نتائج مباريات اليوم:

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة العدالة ضد الكوكب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهت بفوز الفريق الضيف بهدف دون رد سجله سعيد الدوسري عند الدقيقة 55.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من الفوز على مضيفه الدرعية بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الرياض، وسجل أهدافه ماهر محمد في الدقيقة 70، وصاموي سارفو عند الدقيقتين 84 و94.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الطائي ضد أُحد التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، فيما فاز البكيرية على مضيفه جدة على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بهدف نظيف سجله مامادو نانجو.

وخسر الثقبة ضد ضيفه الشعلة بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي النهضة، وسجل ثنائية أصحاب الأرض أوكي أكيوفيتا وعبدالعزيز صالح، وسجل ثلاثية الفريق الضيف بيكيتي دجاسي، سيلا داودا ولوسيو فلافيو.

دوري الدرجة الأولى:

وتُستكمل مباريات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى، غدًا الأربعاء، حيث يلعب النجوم مع الساحل، والحزم ضد النهضة، ويواجه نجران فريق عرعر، ويُلاقي الجبلين نظيره الفيحاء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر نظيره الجيل.

وكشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أسماء حكام مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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