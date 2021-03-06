الأمر بالمعروف في بريدة تعرض المحتوى التوعوي لحملة الخوارج شرار الخلق

المواطن - بريدة

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نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة بريدة، المحتوى التوعوي لحملة “الخوارج شرار الخلق” من خلال اللوحات في الطرق الرئيسة والأماكن العامة وذلك بالتعاون مع بلديات مدينة بريدة وبلدية البصر.

أهداف الحملة التوعوية

يأتي ذلك في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لبيان خطورة الخوارج والفرق المنتمية لها.

تحصين المجتمع وتحذيره

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم المكلف الشيخ وهب بن إبراهيم الوهيبي، أن حملة “الخوارج شرار الخلق” تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقًا لرسالتها في الأمر بالمعروف من خلال تحصين المجتمع وتحذيره من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج؛ وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند – يحفظه الله-.

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