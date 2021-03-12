الأمم المتحدة: المليشيا الحوثية تواصل التلاعب بملف صافر

المواطن - الرياض

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قالت الأمم المتحدة، إنها لم تحسم بعد ملف صيانة الناقلة صافر مع مليشيات الحوثي التي تواصل تعنتها منذ أكثر من عامين.

الترتيبات اللوجستية والأمنية

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك، إن الجانب الأممي مازال منخرطًا في النقاش مع الحوثيين، لحل جميع القضايا والطلبات المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والأمنية.

وأضاف نأمل أن تنتهي هذه المناقشات بسرعة حتى نتمكن من المضي قدمًا في حجز سفن البعثة ووضع اللمسات الأخيرة على جدول زمني محدد للنشر.

كارثة خزان صافر

وتابع: نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كخطوة مهمة نحو تجنب الكارثة.

ومطلع الشهر الجاري كشف الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تراجع جديد للحوثيين بشأن ملف صيانة الناقلة.

وعبّر دوجاريك عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة صافر المتهالكة.

وتابع: نحن نبذل قصارى جهدنا لنشر هذه المهمة في أقرب فرصة ممكنة كخطوة مهمة نحو تجنب الكارثة.

ومطلع الشهر الجاري كشف الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن تراجع جديد للحوثيين بشأن ملف صيانة الناقلة.

وعبّر دوجاريك عن أسفه لمواجهة فريق الأمم المتحدة المخصص لفحص الناقلة

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