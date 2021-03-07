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الأمن البيئي يضبط 17 مواطنًا و4 سودانيين خالفوا قواعد الرعي
رعوا 558 رأسًا من الإبل في أماكن ممنوعة

الأمن البيئي يضبط 17 مواطنًا و4 سودانيين خالفوا قواعد الرعي

2021/03/07
الساعة 7:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأمن البيئي يضبط 17 مواطنًا و4 سودانيين خالفوا قواعد الرعي
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (21) مخالفا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنا و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (558) رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

الأمن البيئي يواصل تطبيق الأنظمة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية التي يمنع فيها الرعي تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.
وحث المتحدث الرسمي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

الأمن البيئي


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